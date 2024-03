Al Franchi andrà in scena la sfida di Serie A tra Fiorentina e Roma: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Franchi andrà in scena la sfida di Serie A tra Fiorentina e Roma. Ultimo treno per l’Europa per la Viola di Vincenzo Italiano. Mentre sognano la Champions League i giallorossi di Daniele De Rossi. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria in Europa: in rimonta i toscani, strabordante i capitolini contro il Brighton di De Zerbi. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti. All. Italiano

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Angelino; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski. All. De Rossi

Fiorentina-Roma: orario e dove vederla

Fiorentina-Roma gara delle ore 20:45 della domenica, che continuerà la ventottesima giornata della Serie A, la nona del girone di ritorno. Al Franchi di Firenze sarà trasmessa in esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale.

