Nicolò Cambiaghi, attaccante dell’Empoli, ha parlato della sfida contro il Milan in campionato. Ecco le sue parole

Nicolò Cambiaghi, attaccante dell’Empoli, è stato intervistato da Il Corriere Fiorentino sulla sfida con il Milan e non solo.

GOL – «Quest’anno la palla non va dentro, eppure sto facendo prestazioni più importanti rispetto a un anno fa, ma per imprecisione o sfortuna la palla non entra. Comunque non ho l’assillo del gol».

AVVERSARIO PIU’ DIFFICILE – «Proprio Theo Hernandez…».

ATALANTA – «A Bergamo ho imparato tanto, ho fatto la trafila dagli 8 ai 19 anni. Poi ho conosciuto il Papu Gomez, persona incredibile in campo e fuori. Quando mi allenavo con la prima squadra mi ispiravo a lui. Lo ascoltavo, lo osservavo: mi ha dato qualche consiglio che tengo sempre a mente. Per quanto riguarda strettamente il mio ruolo, mi ha ispirato molto Insigne».

DOVE MIGLIORARE – «Nelle letture in base ai momenti della partita, nella finalizzazione e nella cattiveria per arrivare a incidere di più. Nazionale? Quella maglia è un sogno per ogni calciatore. E anche per me è un obiettivo».

