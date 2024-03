Il Cagliari archivia la pratica Salernitana per 4-2: gol di Lapaduta, rete del solito Gaetano e doppietta dalla panchina di Shomurodov

Con la seconda vittoria consecutiva il Cagliari fa un grande balzo in avanti in classifica, in attesa che oggi si completi il quadro della 28ª giornata. Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sono due rossoblu che contro la Salernitana si sono meritati voti oltre il 7.

E se per l’autore della doppietta si poteva prevedere, per l’altro giocatore è la migliore partita della stagione.

SHOMURODOV – voto 8: «In gol dopo 342 giorni. E segna una doppietta. Vede la Salernitana ed è imprendibile, furbo, rapace. L’uzbeko è rinato».

NANDEZ – voto 7,5: «Amato perché dà tutto. Anima e corpo, avvia il 2-0».

