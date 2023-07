Il portiere della Fiorentina, Pietro Terracciano, torna sulla Finale di Coppa Italia persa contro l’Inter e su quella di Conference League

Intervenuto sui canali ufficiali della Fiorentina, Pietro Terracciano ha analizzato la stagione passata, soffermandosi sulle due finali perse: quella di Coppa Italia contro l’Inter e quella di Conference League contro il West Ham.

LE PAROLE – «È stata una grande emozione, ho lavorato duramente per arrivare a giocare partite come queste. Il cammino fatto in Conference League e in Coppa Italia è stato bello, anche se resta il rammarico per non aver vinto un trofeo».

L'articolo Fiorentina, Terracciano: «C'è rammarico per la finale persa contro l'Inter» proviene da Inter News 24.

