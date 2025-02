Firma con il Milan, Ibra sigla l’accordo: svolta improvvisa per il “nuovo colpo” rossonero, svelati i dettagli dell’affare

Firma con il Milan, Ibra sigla l’accordo. Il “nuovo colpo” rossonero è più che vicino che mai: ecco i dettagli dell’affare.

Il Milan non è ancora sazio dopo un mercato di gennaio frenetico e ricco di novità. Cinque colpi già messi a segno e altri in cantiere, con uno di questi per cui il Milan avrebbe a favore un diritto di prelazione. Il club milanista sogna in grande, cercando di consolidare la propria forza sul mercato, ma l’attenzione ora è rivolta al campo. A partire dalla sfida di questa sera, il Milan ha bisogno di risposte decisive. Accedere agli ottavi di Champions League è fondamentale per mantenere alta l’ambizione e il morale della squadra.

Firma per il Milan: accordo sempre più vicino

Oltre al mercato in entrata, il Milan sta concentrando le proprie energie anche sui rinnovi contrattuali, con l’obiettivo di consolidare lo zoccolo duro della rosa e costruire una squadra sempre più competitiva. Negli ultimi giorni sono emersi nuovi dettagli su una trattativa di rinnovo che sembra essere arrivata a un punto decisivo. La fumata bianca sembra ormai vicina, un segnale importante per la stabilità della squadra e per continuare a puntare in alto sia in Italia che in Europa. Un passo fondamentale per il progetto a lungo termine del club rossonero.

Sì al Milan e contratto alla Leao: è (quasi) fatta

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il rinnovo di Pulisic con il Milan sarebbe ormai questione di pochi dettagli. Il nuovo contratto vedrebbe lo statunitense legato al club fino al 2029, con un ingaggio annuale di 5 milioni di euro. Queste cifre non solo riflettono il valore che Pulisic ha all’interno della squadra, ma sottolineano anche la fiducia che il Milan ripone nei suoi talenti, sperando di costruire intorno a figure come lui il futuro successo della squadra sia in Italia che in Europa.

