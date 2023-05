L’Inter tenta di spingere a tutti i costi per portare alla propria corte Firmino. La situazione con l’ormai ex attaccante del Liverpool

Continua la ricerca nerazzurro per quanto concerne il calciomercato estivo in ottica attaccanti, seguendo soprattutto i parametri zero più appetibili: di cui uno in particolare.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’Inter punta forte su Firmino a parametro zero visto il mancato rinnovo con il Liverpool: oltre che a seguire costantemente il solito Retegui (valutato 20 milioni di euro).

