Antonio Floro Flores contro Giuntoli: l’ex attaccante ha così parlato del passaggio del dirigente alla Juventus

L’ex attaccante Antonio Floro Flores ha così parlato del passaggio di Giuntoli alla Juventus. Le dichiarazioni a 1 Football Club.

LE PAROLE – «Noi napoletani credo dobbiamo soltanto ringraziarlo per il percorso ed i successi raggiunti. Ciò che dovrebbero evitare certi professionisti sono determinate esternazioni. Chi arriva al Napoli dovrebbe evitare di definire Napoli come unica ed indimenticabile dato che, una volta approdati alla Juventus, si definisce il bianconero come il sogno di una carriera. Siamo professionisti e siamo chiamati a dare il massimo per il club per il quale lavoriamo. Baciare la maglia di ogni club dove si approda è inutile».

The post Floro Flores contro Giuntoli: «Non doveva definire Napoli indimenticabile se poi alla Juve…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG