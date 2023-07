Zakaria Juve, Giuntoli al lavoro per la cessione: manca l’accordo col West Ham. La situazione di mercato del centrocampista

Giuntoli è al lavoro per definire la cessione di Zakaria, giocatore che ieri è tornato alla Juve per effettuare le visite mediche al J Medical dopo l’esperienza non positiva vissuta nella passata stagione al Chelsea.

Come riferito da Sky Sport il West Ham è interessato da tempo al centrocampista svizzero, ma non è stato ancora trovato l’accordo sulle cifre. La trattativa, comunque, va avanti.

