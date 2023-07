Hernanes: «La Juve non ha sbagliato con Pogba. Arabia Difficile dire di no». Le parole dell’ex centrocampista

Hernanes, ex centrocampista della Juve, ai microfoni di Radio Bianconera ha parlato di Pogba e del possibile trasferimento del francese in Arabia.

LE PAROLE – «Non credo che riprendere Pogba sia stata una scelta sbagliata, perché alla Juve ha fatto molto bene in precedenza ed è voluto tornare a casa. Certo, la situazione non è stata ottimale ed è stato male per lungo tempo. La Juve ci puntava molto e io spero che si riprenda e che torni al 100% per giocare e divertirsi in campo. Gli arabi lo cercano? E’ difficile ora dire di no».

The post Hernanes: «La Juve non ha sbagliato con Pogba. Arabia Difficile dire di no» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG