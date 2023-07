Sekulov lascia la Juventus Next Gen: tutto fatto con un club di Serie B. I dettagli del trasferimento del giovane

Sekulov lascia la Juventus Next Gen di mister Brambilla per intraprendere una esperienza in Serie B.

In base a quanto appreso da Juventusnews24 è tutto fatto per il trasferimento del giovane fantasista (classe 2002) alla Cremonese. L’operazione è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore dei bianconeri. Nuova avventura, quindi, per Sekulov.

The post Sekulov lascia la Juventus Next Gen: tutto fatto con la Cremonese. I dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG