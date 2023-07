De Winter innamorato della Juve: «E’ un piacere indossare questi colori». Il messaggio del difensore rientrato dall’Empoli – FOTO

De Winter è tornato alla Juve dopo la positiva esperienza vissuta in prestito all’Empoli e in questi giorni di ritiro si giocherà le sue chances per convincere Allegri a puntare su di lui nella prossima stagione.

Intanto il giovane difensore, via Instagram, si è lasciato andare ad un vero e proprio messaggio d’amore per i bianconeri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da K D W (@konidewinter)

LE PAROLE – «E’ sempre un piacere indossare questi colori».

The post De Winter innamorato della Juve: «E’ un piacere indossare questi colori» – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG