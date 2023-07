Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Giovedì 13 luglio: notizie Serie A

Quarto giorno di ritiro per la Juventus che oggi svolge doppio allenamento ad una settimana dalla partenza della tournée negli Stati Uniti.

Intanto sul mercato i bianconeri restano in attesa di capire come evolve la situazione Lukaku con l’Inter, mentre il Milan ha effettuato un primo contatto per Cambiaso.

