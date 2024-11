Fonseca è sempre più in bilico e, nelle ultime ore, è emerso un dato che pone il tecnico rossonero fuori dalla top 5.

Nel panorama calcistico italiano, l’attenzione verso gli allenatori è sempre altissima, non solo per le strategie in campo ma anche per i loro stipendi. La scelta del Milan di affidarsi a Paulo Fonseca per rinnovare la propria guida tecnica ha suscitato non poche discussioni tra gli appassionati e gli esperti, in particolare riguardo al confronto con altri noti allenatori della Serie A.

La posizione di Fonseca appare ora in bilico, soprattutto dopo il pareggio di Cagliari che ha riaperto le discussioni in merito al suo lavoro al Milan. I tifosi attendono ora risposte e vittorie per non gettare alle ortiche una stagione che, senza qualificazione in Champions, sarebbe senza dubbio fallimentare.

Un cambio di guida controverso

Il Milan, in cerca di una nuova strategia dopo il capitolo Stefano Pioli, ha sorpreso il mondo del calcio scegliendo Paulo Fonseca, tra molti nomi illustri rimasti in lizza. Nonostante l’entusiasmo per alcuni trionfi significativi, come le vittorie contro l’Inter e il Real Madrid, il percorso del Diavolo in questa stagione si presenta piuttosto incerto, complicato dall’ultimo pareggio contro il Cagliari. Le idee tattiche di Fonseca, marcatamente differenti da quelle del predecessore, rappresentano una sfida non solo per il tecnico stesso ma per l’intera formazione milanista. La pressione è elevata, specialmente alla vigilia degli impegni cruciali post-sosta.

Fonseca fuori dalla top 5

Con uno stipendio annuale di 2,5 milioni di euro, Paulo Fonseca si posiziona al di fuori della top cinque degli allenatori più pagati della Serie A. Questo dato pone il tecnico portoghese in una fascia intermedia, sotto figure come Gasperini, De Rossi e Thiago Motta, ma al di sopra di altri quali Italiano, Juric, Palladino e Baroni. In cima alla lista troviamo invece Simone Inzaghi e Antonio Conte, entrambi a 6,5 milioni di euro. Tale scenario stipendiale rivela una strategia aziendale del Milan mirata a equilibrare ambizione sportiva e sostenibilità economica, senza però scalare le vette degli investimenti sui propri tecnici.

Paulo Fonseca

L’approdo di Fonseca: Tra critica e budget

La decisione di ingaggiare Fonseca non è stata accolta con favore da tutti i tifosi, molti dei quali si attendevano un nome più risonante, come quello di Antonio Conte. Tuttavia, il Milan ha dovuto fare i conti con le proprie limitazioni economiche, scegliendo di non perseguire opzioni dal costo proibitivo. Il club ha quindi optato per Fonseca, legando la propria scelta non solo a questioni tattiche ma anche a una sensibile gestione del budget. In questo contesto, lo stipendio di Fonseca appare come un compromesso tra la necessità di rinnovamento e la prudente gestione finanziaria della squadra.

