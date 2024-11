Fonseca, dopo gli applausi di Madrid, incassa “fischi” dopo Cagliari. Critiche feroci al mister e un dettaglio che ora fa paura.

La recente prestazione del Milan in campionato ha destato non poche preoccupazioni tra gli appassionati e gli esperti di calcio. Dopo un trionfo significativo contro il Real Madrid in Champions League, la squadra si è trovata a pareggiare in modo sorprendente contro il Cagliari.

Il risultato ha acceso i riflettori sulle difficoltà inaspettate dei rossoneri in Serie A con una classifica che ora piange e pone i rossoneri al settimo posto e a sette punti dal quarto posto, obiettivo minimo della stagione.

Un momento di riflessione

Il pareggio 3-3 contro il Cagliari non è solo un campanello d’allarme per la difesa, che ha subito tre gol da una delle squadre con il minor numero di reti fatte in campionato, ma solleva anche interrogativi sull’efficienza complessiva della squadra. Con 18 punti accumulati finora, il Milan si trova ora a dover recuperare un significativo distacco dalle squadre in vetta alla classifica. La situazione è aggravata dal fatto che la squadra deve ancora recuperare una partita contro il Bologna, indicando un potenziale aumento del divario dai primi posti.

Fonseca sotto accusa

Il tecnico Paulo Fonseca ha attirato le critiche per le prestazioni della squadra, in particolare per la fase difensiva. Il Milan figura tra le squadre che hanno subito più gol, una circostanza che pone in discussione la sua strategia e gestione del gioco, specialmente in partite che, sulla carta, sarebbero dovute risultare più gestibili. Esperti come Giancarlo Marocchi di “Sky Sport” e Dario Marcolin di “Dazn” hanno sottolineato la necessità di migliorare il controllo del gioco e la marcatura in difesa, aspetti fondamentali per invertire la tendenza negativa. Critica che si amplifica al cospetto di una classifica che ora fa davvero paura perché pone il Milan lontano anche dall’ultimo posto valido per l’accesso alla prossima Champions.

Paulo Fonseca

La ricerca di una soluzione

La fase attuale richiede una riflessione profonda e possibili aggiustamenti tattici per ristabilire l’efficacia del Milan sia in attacco che in difesa. La capacità di gestire meglio il gioco, di tenere il possesso della palla e di evitare errori in fase difensiva saranno determinanti per le ambizioni della squadra sia in campionato sia nelle competizioni europee. Fonseca si trova di fronte alla sfida di riconquistare la fiducia e dimostrare che la recente prestazione contro il Cagliari può servire da lezione per un percorso di crescita e miglioramento.

