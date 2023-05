Formazioni ufficiali Juventus Women Inter Primavera: le scelte di coach Piccini per la semifinale Scudetto

La Juventus Women Primavera scende in campo alle 17.30 nella semifinale Scudetto contro l’Inter. Sono ufficiali le scelte di formazione di Silvia Piccini: ecco come si schierano in campo le bianconere così come le nerazzurre.

Juventus Women Primavera: Mustafic; Bertucci, Pfattner, D’Auria, Cocino, Mounecif, Duljan, Schatzer, Moretti, Berveglieri, Zamboni. All. Piccini. A disp. Nespolo, Genitoni, Gallo, Lepera, Ruggeri, Gallina, Bellagente, Cinquegrana, Robino

Inter: Belli; Compiani, Mutti, Razza, Zappettini, Bufano, Calegari, Colonna, Tironi, Fornara, D’Elia. All. Mandelli. A disp. Bianchi, Bonsi, Trandafir, Fusi, Indomenico, Marini, Ciano, Dicataldo, Fabbruzzo

