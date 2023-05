Adrien Rabiot, centrocampista della Juve, ha scritto questo messaggio dopo il pareggio contro il Siviglia. Le parole

Coinvolto nel finale nell’episodio in area con Badé (evidente calcione del difensore alla sua caviglia), Adrien Rabiot non ha voluto pensare al mancato rigore che Siebert non ha concesso per il fallo ai suoi danni, pensando già alla partita di ritorno.

Dopo Juve Siviglia, infatti, il centrocampista francese ha scritto questo messaggio: Il posto in finale si giocherà giovedì prossimo a Siviglia. Forza Juve sempre.

