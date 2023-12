Alle 13:30 scenderanno in campo Newcastle e Nottingham in una sfida valida per la 19esima giornata di Premier League. Le scelte ufficiali

Alle 13:30 scenderanno in campo Newcastle e Nottingham Forest in una sfida valida per la19esima giornata di Premier League. Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori.

NEWCASTLE (4-3-3): Dúbravka; Trippier, Botman, Schär, Burn; Bruno G., Miley, Longstaff; Almirón, Gordon, Isak. All. Howe.

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Turner; Aina, Murillo, Niakhaté, Montiel; Danilo, Sangaré; Hudson-Odoi, Gibbs-White, Elanga; Wood. All. Nuno Espirito Santo.

