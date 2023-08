Formazioni ufficiali Pro Vercelli Juventus Next Gen: Brambilla ritrova Yildiz e Hasa per il test amichevole odierno

Torna in campo la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla in un test amichevole tra le mura amiche della Pro Vercelli. Dando uno sguardo alle formazioni ufficiali, il tecnico ritrova Yildiz e Hasa, aggregati alla prima squadra nel test di ieri a Cesena con l’Atalanta.

Juventus Next Gen (3-5-2): Garofani; Savona, Poli, Muharemovic; Mulazzi, Yildiz, Nonge, Hasa, Turicchia; Mbangula, Cerri. All. Brambilla.

