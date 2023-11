Formazioni UFFICIALI Torino Genoa: Di Francesco tiene i tre juventini a riposo. La scelta del tecnico dei ciociari

Questa sera la sfida valida per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia tra Torino e Frosinone. Eusebio Di Francesco, tecnico degli ospiti, opta per un ampio turnover lasciando in panchina inizialmente i tre giocatori di proprietà della Juventus: Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge.

Torino (3-5-2): Gemello; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Linetty, Tameze, Gineitis, Vojvoda; Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric.

Frosinone (4-3-3): Cerofolini; Lirola, Okoli, Monterisi, Oyono; Brescianini, Bourabia, Mazzitelli; Ibrahimovic, Cheddira, Kvernadze. Allenatore: Di Francesco.

