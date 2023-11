Nuove regole Financial Fair Play: la Uefa mette più in difficoltà la Juve rispetto a Milan e Inter. I nuovi impegnativi parametri per il club bianconero

Sono cambiati i parametri Uefa per quanto riguarda il Financial Fair Play: la novità principale è la regola della “squad cost ratio”, il rapporto tra ricavi e costi legati alla squadra. Trattasi di un indice calcolato come la somma di spese ai dipendenti in relazione a persone rilevanti; ammortamento/svalutazione dei costi dei soggetti rilevanti; costi di agenti/intermediari/soggetti collegati. Il tutto diviso per la somma di: ricavi operativi rettificati; utile/perdita netta da cessione di registrazioni di persone rilevanti e altri proventi/oneri di trasferimento. Si parte dal 90% nel 2023/2024, all’80% nel 2024/2025 e al 70% nel 2025/2026.

Secondo Calcio&Finanza la posizione della Juventus si preannuncia in salita. I costi del club si aggirano intorno ai 407 milioni di euro, mentre per i ricavi la cifra è di circa 483 milioni di euro. Se la regola fosse già stata attiva nella passata stagione, Milan (48%) e Inter (70%) avrebbero rispettato pienamente la norma anche se fosse già implementata al massimo, ovverosia al 70%. Più lunga invece la strada per la Juventus, che prosegue nel lavoro di riduzione dei costi ma che nel 2022/23 vedeva un rapporto pari all’84% tra costi e ricavi rilevanti, destinato anche a crescere nel 2023/24 considerando la mancata partecipazione alle coppe europee.

