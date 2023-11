Cristiano Ronaldo nei guai col fisco spagnolo: indagata la sua azienda per il trapianto di capelli. Centinaia di fatture senza IVA

Come riportato da El Confidencial l’azienda di Cristiano Ronaldo per il trapianto dei capelli è finita sotto i fari del fischio spagnolo.

La clinica di CR7 sarebbe indagata per l’emissione di centinaia di fatture senza IVA tra il 2019 e il 2021. L’Agenzia delle Entrate spagnola ha aperto un fascicolo su di lui e la sua Insparaya Medical Hair Clinic. La difesa dell’azienda si fonda sul fatto che l’alopecia è a tutti gli effetti una malattia e per legge sono esenti da IVA. Mentre secondo la Agencia Tributaria i trapianti fatti sono solo per scopi estetici. L’ex Juventus dovrà chiarire.

