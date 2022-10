FourFourTwo, nota rivista calcistica, ha spiegato i motivi che hanno portato Stefano Pioli ad essere scelto come 5° allenatore del mondo

FourFourTwo ha indicato tutti i motivi che hanno portato Stefano Pioli ad essere indicato come 5° miglior allenatore al mondo:

«Al suo posto era stato contattato Ralf Rangnick, mentre Stefano Pioli ha mantenuto il posto al Milan. Quello che Pioli è riuscito a fare – con l’imbattibilità che gli ha permesso di ottenere il posto a tempo pieno, seguita dalla qualificazione in Champions League e dallo scudetto – è quanto di meglio sia stato fatto in rossonero da parecchio tempo a questa parte. La capacità di Pioli di adattarsi alle situazioni con idee nuove è uno dei motivi principali per cui ha fatto centro al Milan. Gli piace giocare da dietro, ma non se è rischioso; gli piace che le sue squadre pressino, ma capisce perché il quarantenne Zlatan Ibrahimovic faccia fatica a mantenere una tale intensità. Con un centrocampo costruito su Ismael Bennacer e Franck Kessie, ha mantenuto la sua squadra semplice, efficace e in grado di competere per i titoli. Ha trasformato Rafael Leao, Theo Hernandez, Mike Maignan, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori in perni di una squadra vincente. A Pioli va riconosciuto un grande merito, soprattutto perché all’inizio non gli era stata data la possibilità di fare nulla di tutto ciò».

