Le parole di Didier Deschamps, ct della Francia, sul caso che vede coinvolto Karim Benzema. Tutti i dettagli

Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato a RMC Sport.

PAROLE – «Le mie scelte sono scelte sportive. Vorrei entrare nei dettagli, ma non so se è questa la sede per raccontare la storia di quello che è successo a Doha durante i Mondiali. Ho parlato apertamente e voi avete fatto eco a quello che ho detto. Sì, in ogni situazione c’è una sola verità, ma ci sono diverse versioni. Non vi porterò alcuna prova per confermare che quello che ho detto detto è la verità. Ma è un dato di fatto. Ho detto quello che è successo. La situazione è andata esattamente così. Se volete maggiori dettagli posso scambiarvi sms. Lo so, ho un procedimento contro un giornalista che si è permesso di affermare delle cose. Il procedimento è in corso, vedremo, la giustizia emetterà il suo verdetto. Io non devo inventare storie».

