Francia, Maignan e Theo assenti in allenamento: svelati i motivi! I due non erano presenti nell’allenamento di oggi

RMC Sport ha aggiornato sui motivi delle assenze dei due calciatori del Milan Mike Maignan e Theo Hernandez dall’allenamento di oggi della Francia.

Per quanto riguarda il portiere rossonero, semplice lavoro di scarico in palestra. Per Theo Hernandez, invece, riposo precauzionale che ha subito un leggero colpo al polpaccio. Nulla di grave, dunque, per nessuno dei due rossoneri.

