Le parole di Frenkie Dettori, famoso fantino, sul ritiro, ispiratogli da… Cristiano Ronaldo: «Quando lo vidi capii che il momento era arrivato»

Frankie Dettori, uno dei fantini più famosi del mondo, si sta per ritirare dalle corse a 53 anni. E nel raccontarlo al Corriere della Sera spiega che c’è anche una motivazione di carattere calcistico:

«Ero a una partita importante di Champions League e c’era Ronaldo in panchina: caspita, mi sono detto, il migliore giocatore del mondo è messo in panchina, io non voglio finire così, io non voglio sentirmi così. Poi c’è l’incognita del fisico per l’età e gli infortuni. E poi è un momento di cambio della guardia dei trainer: hanno 25 anni meno di me, e facciamo fatica a capirci…»

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG