Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi ha parlato del mancato approdo in nerazzurro dell’ex compagno di gioco Scamacca

Intervistato da Sky Sport Frattesi ha commentato così il mancato approdo di Scamacca all’Inter:

«Scamacca Chiaramente speravo arrivasse, per me è l’attaccante italiano più forte. Ci avrebbe dato una grossa mano, ce la darà in azzurro. Il gesto con Leao? Sono cose che succedono in campo mentre uno gioca, rimangono lì: lui mi sta pure simpatico, non c’è alcun problema. Ci sta lo sfottò, rimangono in campo queste cose».

L’articolo Frattesi ammette: «Speravo che Scamacca venisse all’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG