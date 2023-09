Gazzetta.it conferma che l’Inter non tornerà sul mercato per sostituire Arnautovic dopo l’infortunio

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter non intende tornare sul mercato per portare a casa uno svincolato dopo il pesante infortunio di Arnautovic.

Questo perché in Viale della Liberazione c’è la convinzione che la squadra sia a posto così. Concetto ribadito anche dal tecnico Simone Inzaghi che ha già parlato di avanzamento di Henrikh Mkhitaryan e Davy Klaassen come possibili alternative per tamponare l’infortunio dell’austriaco.

L’articolo Inter, nessuno svincolato al posto di Arnautovic: le soluzioni di Inzaghi proviene da Inter News 24.

