Il nuovo centrocampista dell’Inter Davide Frattesi ha rivelato quando ha scelto di giocare per i nerazzurri.

Davide Frattesi a DAZN ha parlato del suo trasferimento e del rapporto che ha col collega Barella. “Come sto? Stanco ma bene. Arrivo con tanto entusiasmo, è tutto bello. Si lavora tanto, più si fa fatica in ritiro e più si sta meglio durante la stagione”.

Nicolo’ Barella

“Quando col Sassuolo vincemmo 2-0 a San Siro rimasi colpito dallo stadio e dai tifosi: ho saputo che l’interesse era concreto, avevo già praticamente scelto. Barella Intanto siamo vicini di posto, può nascere una bella amicizia ma c’è già. Siamo due con lo stesso carattere, ci troveremo. Cosa voglio rubargli? Non so. Adesso è ancora il centrocampista più forte in Italia, spero continui così perché ci darà una mano incredibile“.

