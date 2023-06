I nerazzurri rischiano di veder sfumare l’arrivo del centrocampista della nazionale come avvenuto l’anno scorso per Gleison Bremer.

L’Inter ha raggiunto in tempi rapidissimi l’accordo col Sassuolo per l’acquisto di Davide Frattesi: il centrocampista ha dato l’ok alla destinazione ma l’affare non può essere formalizzato. Il motivo i tifosi nerazzurri lo conoscono da tempo visto che ormai è un must delle ultime campagne acquisti: bisogna prima cedere e poi comprare.

Robin Gosens

Inzaghi ha chiesto di mantenere l’ossatura della squadra e quindi molto probabilmente neanche Onana sarà ceduto: il problema è che le offerte per gli altri elementi della rosa non abbondano. a Gazzetta dello Sport indica in Robin Gosens il papabile ad essere ceduto in questa fase: l’Inter si aspetta di ricavare tra i 15 ed i 20 milioni per l’ex Atalanta.

