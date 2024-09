Il centrocampista desidererebbe giocare di più anche nel suo club ma per ora non c’è spazio per polemiche di nessun tipo.

Davide Frattesi sta vivendo un momento particolarmente brillante con la maglia della Nazionale italiana e questo dimostra come per lui questa fase della carriera sia una sorta di paradosso: all’Inter infatti non è considerato un titolare.

Il record

Da quando Luciano Spalletti ha preso le redini della squadra azzurra, Frattesi si è distinto non solo per essere diventato il capocannoniere dell’Italia sotto la sua guida ma anche per aver dimostrato di poter essere determinante dal primo minuto di gioco; lo fa notare Tuttosport.

Una chiara richiesta all’Inter

Nonostante le prestazioni strabilianti in Nazionale, il calciatore si trova in una posizione di relativa incertezza nel suo club, l’Inter, dove al momento ha dovuto accontentarsi di un ruolo più marginale. La sua prova magistrale a Parigi, invece, sottolinea un messaggio chiaro destinato al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi: Frattesi è pronto e desideroso di assumere un ruolo ben più centrale anche in ambito di club. La sua ambizione è infatti quella di giocare con sempre maggiore continuità.

Nessuna polemica

Frattesi combina elementi imprescindibili per il successo sul terreno di gioco: passione, tecnica, resistenza e una fame insaziabile di vittoria. Sebbene abbia finora mantenuto un profilo pubblico discreto, senza alimentare polemiche, il suo desiderio di un maggior minutaggio si fa sentire forte, tanto da essere stato esplicitamente comunicato al club dal suo entourage durante l’estate.

