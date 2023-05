Il centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi, autore di un gol e di un’ottima prestazione contro l’Inter, ha analizzato così la sconfitta

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Sassuolo, match nel quale ha messo la firma anche lui con un gol, Davide Frattesi ha parlato così.

LE PAROLE –: «Complimenti di Marotta prima Sicuramente San Siro dà motivazioni importanti, si trovano qui, a Roma, a Napoli… Giocare da avversario è ancora più bello, con 70mile persone contro. Sono contento sia andata bene sotto quel punto di vista, il pari sarebbe stato più giusto per me, ma va bene così. Crescita Quando tiro di sinistro sbaglio, devo migliorare in quel particolare, sono gol in più. Psicologicamente non è stato facile, ringrazio Dionisi, non ho fatto al massimo questa settimana, ma anche ieri lui mi ha mandato un messaggio e mi ha stimolato a fare bene nel finale di stagione. Il mio carattere può essere la mia forza e la mia debolezza, sono nervoso perché cerco la perfezione, ma per essere un top penso sia quella la strada. Futuro in Italia o estero? La Premier mi affascina sicuramente, mi piacerebbe provare quell’esperienza anche per vedere come si lavora all’estero».

