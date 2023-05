Al termine di Inter-Sassuolo, Romelu Lukaku, protagonista assoluto del match con una doppietta, ha parlato così

Intervenuto ai microfoni di InterTV al termine di Inter-Sassuolo, Romelu Lukaku ha rilasciato queste dichiarazioni.

COMPLEANNO –: «Con i gol è un compleanno più bello. Sono contento per la squadra, per la vittoria di oggi. Dà fiducia alla squadra, era una partita difficile, ma alla fine abbiamo fatto la differenza con il cuore e la qualità».

ISPIRAZIONE DALL’NBA? –: «Mi ispiro sempre a tutti i grandi campioni che hanno voglia di diventare più forti, mi ispiro a gente come lui. Sto aiutando la squadra, stiamo migliorando e sono contento ma dobbiamo ancora crescere».

QUANTO SONO FELICE? –: «Sono contento per la squadra prima di tutto, l’Inter è più importante. Abbiamo passato momenti di difficoltà ma stiamo tornando in forma. Sono contento di aiutare la squadra, ogni partita è come una finale, stiamo vincendo per ora e dobbiamo continuare così perché abbiamo obiettivi importanti».

MESSAGGIO AI TIFOSI –: «Voglio ringraziare tutti i tifosi interisti del mondo. C’è feeling, dobbiamo continuare tutti così. Noi giocatori nel dare tutto per questo stemma e raggiungere tutti insieme gli obiettivi».

