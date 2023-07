Frattesi Inter, colpo da 31 milioni: il Sassuolo prende Mulattieri. Le cifre e i dettagli del trasferimento

L’Inter ha preso Frattesi e Di Marzio, a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, ha reso noti i dettagli e le cifre del trasferimento del giocatore del Sassuolo che era nel mirino anche dela Juve.

Il centrocampista si trasferirà in prestito (5 milioni) con obbligo di riscatto (27 milioni) più 5 di bonus (4 per in base al numero di presenze e alla qualificazione in Champions e 1 in caso di vittoria dello scudetto). Il Sassuolo prende Mulattieri per 6 milioni e avrà il 10% dalla futura rivendita del suo ormai ex giocatore.

Per Frattesi è pronto un contratto di 5 anni a 2,8 milioni a salire. Le visite mediche sono in programma tra giovedì e venerdì.

