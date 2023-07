Mercato Juve, dopo Weah c’è una priorità: gli obiettivi dei bianconeri per rinforzare la rosa della prossima stagione

La Juve dopo aver piazzato nei giorni scorsi il colpo Weah dal Lille ha un’altra priorità sul mercato.

Come riferito da Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, infatti, i bianconeri vogliono aggiungere almeno un altro rinforzo sulla fascia per la rosa della prossima stagione. I nomi caldi restano sempre quelli di Castagne e di Holm. Per quest’ultimo non manca la concorrenza.

The post Mercato Juve, dopo Weah c’è una priorità: gli obiettivi dei bianconeri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG