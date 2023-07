Frattesi, Inter in pole: oggi nuovo incontro in Lega Due le alternative al centrocampista del Sassuolo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, un’altra puntata per Frattesi è prevista per oggi visto che Carnevali e Marotta si ritroveranno per l’Assemblea di Lega.

Venerdì scorso, l’ad dell’Inter aveva fatto un mini rilancio, alzando a 25 milioni il conguaglio economico da accompagnare al cartellino di Mulattieri, che il club neroverde acquisterà in ogni caso. L’Inter resta in vantaggio, ma la partita è ancora da giocare. Ecco perché non vanno escluse le alternative Koopmeiners dell’Atalanta e Samardzic dell’Udinese

L'articolo Frattesi, Inter in pole: oggi nuovo incontro in Lega Due le alternative all'azzurro proviene da Inter News 24.

