Frattesi Inter, non solo Mulattieri come contropartita per il centrocampista azzurro: spunta l’idea Corrado

Secondo quanto riportato da Sportitalia, nei discorsi tra Inter e Sassuolo per Frattesi sarebbero emersi i nomi non solo di Mulattieri, dato da tempo al centro dei dialoghi, ma anche di Niccolò Corrado, terzino sinistro di proprietà della Ternana che piace anche al Genoa, sul quale l’Inter ha anche un diritto di recompra per il prossimo anno.

L’articolo Frattesi Inter, non solo Mulattieri come contropartita: spunta l’idea Corrado proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG