Frattesi Juve, cosa può succedere dopo il rinnovo di Rabiot. Ultime sul futuro del centrocampista del Sassuolo

La Juve voleva Frattesi per riempire l’eventuale vuoto che avrebbe lasciato Rabiot qualora il francese avesse deciso di andare via a parametro zero.

In base a quanto riferito da Sky Sport, ora che il centrocampista francese ha rinnovato il contratto per un anno va capita la strategia dei bianconeri e se ci sarà un ulteriore tentativo (visto l’addio di Paredes) per il giocatore che il Sassuolo valuta 35-40 milioni.

