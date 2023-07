Frattesi Juve, le speranze diminuiscono: è sempre più corsa a tre per il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale

Diminuiscono sempre di più le speranze di vedere Frattesi con la maglia della Juve nella prossima stagione.

Come riferito da Sky Sport, infatti, il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale in questo momento è l’obiettivo numero dell’Inter. Non solo, perché all’inizio della settimana il club neroverde incontrerà il Milan. E anche la Roma resta in corsa. La Juve, invece, è ormai lontana, sullo sfondo.

