Arthur può lasciare la Juve: c’è una richiesta dalla Premier League. Le ultime sul centrocampista brasiliano

Arthur può tornare in Premier League dopo la sfortunata stagione vissuta i mesi scorsi con la maglia del Liverpool.

In base a quanto riferito da Giovanni Albanese in un video pubblicato sul suo canale You Tube, infatti, il centrocampista brasiliano della Juve sarebbe finito nel mirino del Brighton di De Zerbi. Arthur potrebbe andare via in prestito con il club inglese che si accollerebbe il pagamento dell’intero ingaggio.

