Antonio Tesoro, ex ds dell’Ascoli, ha parlato del centrocampista dell’Inter Davide Frattesi, conosciuto nel 2018/2019

Nell’intervista esclusiva rilasciata all’Interista, Antonio Tesoro racconta il talento di Davide Frattesi, attualmente in forza all‘Inter.

LE PAROLE- «E’ un giocatore decisivo. E che diventerà un perno importante nell’undici titolare nerazzurro, un po’ come lo è in Nazionale. Mi vengono in mente, ad oggi, pochi giocatori più importanti e decisivi di lui in Azzurro. L’Inter ha un centrocampo di grandissima qualità, ma lui avrà sempre più spazio. Come lo è oggi Barella. Prevedo che diventerà il prossimo Barella»

L’articolo Frattesi, l’ex ds Tesoro: «Lui una riserva Sarà presto perno dell’Inter, il prossimo Barella!» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG