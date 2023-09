Tutti pazzi per Davide Frattesi dopo l’exploit con l’Italia e l’Inter prepara l’inserimento, ma non nel derby

Nonostante i due gol e la condizione importante del classe ’99, Inzaghi potrebbe sempre farlo partire dalla panchina a discapito dell’esperienza di Mkhitaryan. I nerazzurri, però, hanno intenzione di inserirlo ed è più facile che questo avvenga nella sfida di Champions League contro la Real Sociedad in Spagna.

Fino a ora sono soltanto 60 i minuti in campionato con la maglia dell’Inter per Frattesi, ma per vederlo titolare c’è ancora da aspettare. Intanto, però, la Nazionale ha consegnato a Inzaghi un ragazzo sull’onda dell’entusiasmo e una conferma, non scontata, riguardo al fatto di poter giocare insieme a Barella a centrocampo e non soltanto esserne l’alternativa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

