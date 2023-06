Frattesi Milan: non ci saranno aste con l’Inter. Ecco cosa filtra sul futuro dell’esterno del Sassuolo

Come riportato da Andrea Longoni di TeleLombardia, Davide Frattesi piace al Milan ma il club rossonero non si spingerà oltre alle sue possibilità.

Infatti, l’acquisto a 40 milioni per i rossoneri è no e non ci saranno aste con l’Inter. Non sarà una trattativa che avrà la durata di un weekend, ma la prossima settimana sarà decisiva per la fumata bianca.

