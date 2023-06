Thomas Meunier, esterno del Borussia Dortmund, può diventare un’opportunità di mercato per l’Inter: la situazione

L’Inter si guarda in giro per rinforzarsi sulle fasce, ed in questa direzione è da interpretare l’interesse dei nerazzurri per Thomas Meunier. Come riporta la Bild, l’esterno belga sarebbe stato messo sul mercato dal Borussia Dortmund per una cifra irrisoria di 3 milioni di euro.

La squadra in pole per acquistarlo sembra essere l’Aston Villa, disposta a offrire uno stipendio di poco inferiore agli 8,5 milioni di euro percepiti adesso dal giocatore. Più defilate Inter, Napoli e Milan.

L’articolo Bild – Meunier in uscita dal Borussia Dortmund? Ci pensa anche l’Inter proviene da Inter News 24.

