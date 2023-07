L’Inter sembra essere tornata alla carica per convincere il Sassuolo a cedere Davide Frattesi: le ultime sulla trattativa tra i club

Stando a quanto riferisce Tuttosport, l’Inter sarebbe pronta a tornare all’assalto per Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è corteggiato da varie squadre, tra cui Roma e Milan, ma i nerazzurri sembrano essere in una posizione di vantaggio.

Sul quotidiano si legge: «Ma è l’Inter che, grazie al feeling fra i due ad, Marotta e Carnevali, ha da tempo preso un’ideale pole-position. I nerazzurri avrebbero probabilmente già voluto chiudere l’affare, ma il tira e molla con l’Al-Nassr e Brozovic ha rallentato tutto. Adesso l’Inter può tornare all’assalto, ma bisognerà vedere se la proposta di Marotta, non disposto a fare aste – al massimo 30 milioni di valutazione complessiva fra cash e il cartellino di Mulattieri -, accontenterà Carnevali. Il Milan proverà a inserirsi. Riso a Rimini, a margine dell’apertura del calciomercato, ha rivelato come il Diavolo stia pensando al suo assistito: «Tutte le grandi sono interessate a Davide, compreso il Milan». Carnevali ha confermato che avrà un incontro col Milan e ascolterà la proposta: l’ad rossonero Furlani, oltre ai soldi, potrebbe mettere sul tavolo due contropartite interessanti come Daniel Maldini e Lorenzo Colombo».

L’articolo Frattesi, nuovo assalto da parte dell’Inter: la situazione proviene da Inter News 24.

