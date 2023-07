Possibile svolta nelle trattative tra Inter ed Herta Berlino per Dodi Lukebakio. Il calciatore ha deciso di cambiare procuratore

Dodi Lukebakio, uno dei profili graditi all’Inter per il proprio attacco, ha cambiato procuratore. A rivelarlo è il giornalista Sacha Tavolieri, che svela come il calciatore si passato adesso alla Stirr Associates con lo scopo di trasferirsi in un top club.

Molte le squadre sulle sue tracce: oltre ai nerazzurri anche Napoli, Tottenham, Lille, Al Hilal, Atalanta, Fiorentina e Villareal.

L’articolo Lukebakio-Inter, possibile svolta in arrivo: il calciatore cambia procuratore. Il motivo proviene da Inter News 24.

