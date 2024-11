Il minutaggio dell’ex centrocampista del Sassuolo in nerazzurro è sempre un argomento piuttosto caldo. Nel vibrante mondo del calcio, il mercato rappresenta una componente essenziale, tessendo narrazioni che spesso vanno oltre il semplice scambio di giocatori. Questa volta, il cuore della narrazione ci porta a Milano, dove l’Inter sembra aprirsi a nuove possibilità. Con la squadra in lotta per i vertici della Serie A, le attenzioni si spostano ora su un possibile trasferimento che potrebbe vedere uno dei suoi centrocampisti fare rotta verso la Premier League. La situazione Sebbene abbia segnato 3 gol e fornito un assist in 16 presenze, il suo minutaggio è stato limitato anche in questa stagione, provocando domande sul suo futuro. Un trasferimento in vista Il Tottenham, in cerca di un biglietto per la Champions League nella prossima stagione, punta a rafforzarsi fissando gli occhi su un prezioso elemento dell’Inter. Davide Frattesi, arrivato poco più di […]

