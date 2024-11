L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino si prepara ad affrontare la gara di Conference League col Pafos ma inevitabilmente qualche pensiero va al match successivo. Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport dei prossimi due impegni della sua squadra con un focus particolare sulle condizioni di Albert Gudmundsson: “Gudmundsson ha fatto solo due allenamenti con noi, però si è mosso bene e sta bene”. “Deve recuperare un po’ di condizione fisica perché ha avuto un infortunio serio. Non è una sciocchezza ciò che ha avuto e ringrazio lo staff medico per averlo rimesso in campo prima del previsto”. La speranza “Il ragazzo sta recuperando bene, conto di recuperarlo per l’Inter se vanno bene questi giorni. Lui ci tiene e ci tengo anche io”. Come non pensare al match di domenica “Beh, come si fa!? Sappiamo che stiamo vivendo un momento meraviglioso e bellissimo. Ma dobbiamo mantenere un equilibrio mentale e guardare giorno dopo giorno. Adesso […]

