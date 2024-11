L’esterno destro nerazzurro è molto contento di aver firmato il prolungamento di contratto col club nerazzurro. Dopo tanto attendere alla fine ieri è arrivato l’annuncio del rinnovo di Denzel Dumfries con l’Inter fino al 30 giugno 2028. Il laterale per l’occasione ha parlato ad Inter TV. “Sono molto orgoglioso, è un momento molto speciale per me. Sono arrivato qui tre anni fa e adesso sono arrivato al mio rinnovo. Sono stati tre anni meravigliosi, sono molto orgoglioso e fiero di continuare il mio percorso con l’Inter“. La soddisfazione più grande “Sono stati tre anni fantastici, in particolare la vittoria dello scudetto la scorsa stagione. È stato un momento molto speciale ed emozionante per tutti. Abbiamo lavorato duramente per questo risultato. In generale, tutti i tre anni sono stati ricchi di emozioni. Qui mi sento a casa e sono molto contento di poter andare avanti insieme all’Inter“. L’attaccamento a Milano e all’Inter “Quando […]

