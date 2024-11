I nerazzurri hanno fatto svolgere oggi gli esami strumentali a Pavard mentre si aspettano miglioramenti da altri du calciatori. In casa Inter si respira aria di preoccupazione dovuta alle recenti notizie sugli infortuni che stanno colpendo alcuni giocatori della squadra. In particolare, l’allenatore Simone Inzaghi si trova a dover fare i conti con la perdita temporanea del difensore Benjamin Pavard, ma tiene altrettanta attenzione sul recupero di altri giocatori fondamentali per la rosa nerazzurra. Gli accertamenti Il difensore francese si è infatti infortunato, riportando una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra che lo terrà lontano dal campo per circa un mese. L’Inter punta a recuperarlo per una delle due ultime gare dell’anno con la speranza di averlo al 100% per le gare di SuperCoppa italiana di inizio gennaio. Recuperi in vista Ad Appiano c’è però anche la speranza concreta di recuperare presto due pedine preziose: il difensore Francesco Acerbi […]

