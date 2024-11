I nerazzurri nelle ultime gare sembrano aver ritrovato il rendimento difensivo della passata stagione: le incertezze dei mesi scorsi sono alle spalle? Negli ultimi tempi, l’Inter ha mostrato un’impressionante veemenza in campo, specialmente nel comparto difensivo. Questa trasformazione segue un periodo turbolento, in cui la formazione nerazzurra aveva avuto diverse incertezze. Appena un mese dopo le 4 reti incassate nel derby d’Italia, che molti avrebbero potuto interpretare come un segnale di allarme, l’Inter ha sorpreso con una serie di prestazioni difensive notevoli, culminando con numerosi clean sheet, e mostrando un netto miglioramento anche nelle competizioni europee. Imbattibilità europea Il cammino dell’Inter in Champions League è da considerarsi eccezionale. La squadra di Inzaghi è l’unica a non aver subìto reti dopo cinque giornate del torneo; il tutto dopo aver affrontato squadre di livello come il Manchester City e l’Arsenal. Le prestazioni contro le avversari inglesi vengono ricordate come le più solide […]

